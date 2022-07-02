Fenerbahçe, Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
"Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
#SahneBizim
Fenerbahçe Spor Kulübü"
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
"Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
#SahneBizim
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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