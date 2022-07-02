Fenerbahçe, Emre Mor'u açıkladı!

Fenerbahçe, Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe, Emre Mor'u açıkladı!
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02 Temmuz 2022 15:03
Fenerbahçe, Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
"Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

#SahneBizim

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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