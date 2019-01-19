Fenerbahçe Emre Mor için resmen düğmeye bastı

Bir dönem gösterdiği performansla Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen ve Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu Emre Mor, performansındaki düşüşle dikkatleri çekmişti. Celta Vigo, Emre Mor'u disiplin gerekçesiyle kadro dışı da bırakmıştı ve aldığı son karar genç yıldızı transfer listesine de koyduAdı Galatasaray'la da anılan Mor için Fenerbahçe yönetimi, bu transferin sağlıklı bir tercih olacağına kanaat getirdi ve oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için resmi görüşmelere başladı.Emre Mor için oyuncunun menajerleri ile Fenerbahçe, hali hazırda temas halinde. Şayet taraflar anlaşırsa Emre Mor'un 1 hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor....Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan genç yıldızın kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor