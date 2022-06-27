Fenerbahçe, Emre Mor için geri sayımda

veilgilendiğiyeni takımı netleşiyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Karagümrük forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyordu. Yönetimin, milli futbolcunun temsilcileriyle bir araya geldiği veöğrenildi. İmzaların atılması için Sarı-lacivertlilerin,bonservis konusunda el sıkışmasının an meselesi olduğu bildirildi.Fenerbahçe'nin Karagümrük'eyapmaya hazırlandığı belirtilirken, kırmızı-siyahlıların altyapıdan istediği Efecan Mızrakcı'nın bu transferde takas olarak kullanılacağı kaydedildi. Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, çubuklu formayı giymeyi istediği ve Kadıköy'de sarı-lacivertli tribünler önünde ayak basacağı an için sabırsızlandığı ifade edildi.Emre Mor, 15 kez Milli Takım formasını giydi. Nordsjaelland'danDortmund'a geçen Mor, ardından 13 milyona Celta Vigo'ya transfer oldu.Daha önce Karagümrük BaşkanıEmre Mor'u ne kadara satarlarsa satsınlar zarar edeceklerini söylemişti. Hurma,dedi.Karagümrük'te eski günlerine dönüş sinyali veren Emre Mor, 29 maçta oynadı. 22 karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Emre Mor, Karagümrük'te geçtiğimiz sezon forma giydiği 29 karşılaşmada 6 gol, 4 asist katkısı sağladı.