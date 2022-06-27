Fenerbahçe, Emre Mor için anlaştı!

Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Emre Mor için anlaştı!
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27 Haziran 2022 21:53
Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'nın ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor: Emre Mor

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki milli futbolcunun transferi için VavaCars Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 29 maça çıkan Emre Mor, 6 gol, 4 asistlik performansı ile dikkat çekti.



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