Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna genç bir isim kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı transfer etti
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07 Ağustos 2021 18:56
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden Emir Ortakaya'yı bonservisiyle birlikte 3 yıllığına renklerine bağladı.

Bu transfer karşılığında Barış Alıcı, Başkent ekibine transfer oldu.

Gençlerbirliği Kulübü, Barış Alıcı ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz, Gençlerbirliği'nin 2004 doğumlu futbolcusu Emir Ortakaya'yı bonservisiyle birlikte 3 yıllığına renklerine bağladı.

Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda Futbol A Takımımızın kadrosuna aday olmak üzere Futbol Akademimize katılmıştır.

Emir Ortakaya'nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle birlikte Gençlerbirliği Kulübü'ne katıldı.

Emir Ortakaya'ya Çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz.

Barış Alıcı'ya da bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."






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