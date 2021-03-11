Fenerbahçe eksik kalabilirdi

Dimitris Pelkas, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında mecburen oyundan çıkmıştı. Eğer Fenerbahçe'nin değişiklik hakkı olmasaydı eksik kalacaktı. İngiltere'de ise bu tip durumların önüne geçildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe eksik kalabilirdi
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11 Mart 2021 13:27
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor deplasmanında oynadığı maçta Dmitirsi Pelkas beyin sarsıntısı geçirerek oyundan çıktı. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Yunan yıldızın yerine Samatta, 5. oyuncu değişikliği olarak sahaya girdi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) yeni oyun kurallarında 1 Ocak'tan itibaren federasyonlara kafa çarpışmaları için eksta değişiklik izni verildi. İngiltere, kuralı uygulayacağına dair protokolü IFAB'a gönderirken TFF henüz bu protokole dahil olmadı.

ALMANYA'DA AYNISI YAŞANDI

Eğer Fenerbahçe'nin oyuncu değiştirme hakkı kalmamış olsaydı, uzatmalar dahil son 15 dakikayı 10 kişi oynamak durumunda kalacaktı. Almanya'da da hafta sonu benzer bir durum yaşandı. Union Berlin-Bielefeld maçında beyin sarsıntısı geçiren Luthe ve Ryerson, başlarına sargı sararak maçı tamamladı. Bu durum Bundesliga'da gündem oldu.

"PAZAR SAHADAYIM"

Pelkas, "Taraftarlar harikaydı binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe Ailesi'ni mutlu etmeye devam edeceğim. Pazar sahada olacağım." diye konuştu.



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