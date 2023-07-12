Fenerbahçe, Ekambi ile masaya oturdu

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ve temsilcisiyle masaya oturdu. Branco, Ekambi'nin şartları konusunda bilgi aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Ekambi ile masaya oturdu
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12 Temmuz 2023 17:11
Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

EKAMBI İLE GÖRÜŞME

Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde olan Lyon'dan Karl Toko Ekambi ile masaya oturdu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Ekambi ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

ŞARTLARI HAKKINDA BİLGİ ALINDI

Branco, bu görüşmede Kamerunlu futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.

Karl Toko Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferinin kısa süre içerisinde olumlu veya olumsuz olarak netlik kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY

Lyon ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Rennes'te geçirdi. Geçen sezon iki takımda toplamda 38 maçta süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı.

Ekambi'nin adı daha önce Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.

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