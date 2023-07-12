Fenerbahçe, Ekambi ile masaya oturdu

Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
EKAMBI İLE GÖRÜŞME
Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde olan Lyon'dan Karl Toko Ekambi ile masaya oturdu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Ekambi ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
ŞARTLARI HAKKINDA BİLGİ ALINDI
Branco, bu görüşmede Kamerunlu futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.
Karl Toko Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferinin kısa süre içerisinde olumlu veya olumsuz olarak netlik kazanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY
Lyon ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Rennes'te geçirdi. Geçen sezon iki takımda toplamda 38 maçta süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı.
Ekambi'nin adı daha önce Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.
EKAMBI İLE GÖRÜŞME
Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde olan Lyon'dan Karl Toko Ekambi ile masaya oturdu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Ekambi ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
ŞARTLARI HAKKINDA BİLGİ ALINDI
Branco, bu görüşmede Kamerunlu futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.
Karl Toko Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferinin kısa süre içerisinde olumlu veya olumsuz olarak netlik kazanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY
Lyon ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Rennes'te geçirdi. Geçen sezon iki takımda toplamda 38 maçta süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı.
Ekambi'nin adı daha önce Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.