Fenerbahçe eğer 18 puan alamazsa tehlike bekliyor

Sezonun ilk haftalarında şaka olarak başlayan 'F.Bahçe küme düşer mi?' sorusu yavaş yavaş taraftarlar için 'Acaba?' durumuna dönüşüyor. F. Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor maçı sonrası küme düşme ihtimaliyle ilgili, "Ben asla böyle bir şeyi ne Fenerbahçe'ye yakıştırırım ne de böyle bir şeyi düşünürüm" ifadelerini kullandı.22 haftada 24 puan toplayabilen ve 15. sırada olan F.Bahçe'yi kalan 12 maçta zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-Lacivertliler'in ligde kalabilmek için kaç puan toplaması gerekiyor?Son 10 sezona baktığımızda en düşük ligde kalma puanı 2010/11'de 26 puan olarak görünüyor. En yüksek ligde kalma puanı ise 2008/09'da 38 puan (ikili averajla) olarak ortaya çıkıyor. F.Bahçe için en kötü senaryoyu düşünür ve 38 puanla ligde kalabileceğini kabul edersek Sarı-Lacivertliler'in kalan 12 haftada 14 puan toplaması gerekiyor. F. Bahçe, 12 maçın 3'ünde İstanbul'un dışına çıkacak. A.Gücü, Alanya ve Erzurum. Kanarya önündeki ilk 4 maçta sırasıyla Beşiktaş (D), Rize, Başakşehir (D) ve Sivas ile oynayacak.24 puana sahip olan Sarı-Lacivertliler, ligin ilk yarısında kalan 12 maçlık bölümde sadece 10 puan toplamayı başarmıştı. F. Bahçe, ilk devrede 12 maçta 1 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi elde etmişti. Kanarya'nın aynı performansı göstermesi durumunda sezonu 34 puan ile kapatma durumu var.Bu da F.Bahçe'nin son 10 yılık istatistiklere baktığımızda kümede kalma barajının altında olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Kanarya'nın