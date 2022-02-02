Fenerbahçe, Efecan için anlaşamadı

Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde transfer masasına oturduğu Efecan Karaca için anlaşma sağlayamadı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu için Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı pazarlıklarda henüz anlaşma zemini bulamadı. İki taraf arasındaki transfer pazarlıkları devam ediyor.



EFECAN KARACA'NIN KARİYERİ



Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca, Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyerspor ve son olarak Alanyaspor formaları giydi.



Efecan Karaca, bu sezon oynadığı 21 lig maçında 2 gol atıp 9 asist yaptı.



FARIOLİ'DEN AÇIKLAMA



TRT Spor'a transferle ilgili konuşan Akdeniz ekibinin teknik direktörü Francesco Farioli ise, "Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor." ifadelerini kullanmıştı.





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