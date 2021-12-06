Fenerbahçe - E. Frankfurt maçının iddaa oranları belli oldu

iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçının iddaa oranlarını belirledi.

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Fenerbahçe - E. Frankfurt maçının iddaa oranları belli oldu
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06 Aralık 2021 14:27
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Fenerbahçe, 9 Aralık Perşembe günü 20:45'te Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi.

Fenerbahçe'ye 2.46 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Eintracht Frankfurt'un galibiyet oranını 2.09 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 2.90 oldu.

Karşılaşmanın 2,5 üst oranı 1.43 olurken, 2,5 alt oranı 1.97 olarak belirlendi.


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