'Fenerbahçe, Dzyuba için teklif yaptı'

Gelecek sezonki transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir haber gündeme geldi. Rus basını, sarı-lacivertliler'in Zenit'te forma giyen santrfor Artem Dzyuba'ya teklif yaptığını yazdı.



33 yaşındaki futbolcunun transferi için Kızılyıldız'ın da devrede olduğu belirtilirken, Dzyuba'nın Sırbistan'a imza atmasının zor olduğu aktarıldı. Bu nedenle de Fenerbahçe'nin transferde daha güçlü konumda olan ekip olduğu ifade edildi.



Öte yandan tecrübeli santrforun daha az bir yıllık ücretle Zenit'te kalabileceği de kaydedildi.



Bu sezon Zenit'te 38 maça çıkan 33 Dzyuba, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.



