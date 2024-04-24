Fenerbahçe, Dzeko'suz kazanamıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Edin Dzeko'yu oyunda tuttuğu maçların çoğunda skoru kurtardı, çıkardığında ise sarı-lacivertliler isteneni elde edemedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Dzeko'suz kazanamıyor
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24 Nisan 2024 10:08
Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Fenerbahçe'de kilit ismin Edin Dzeko olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Boşnak oyuncu, sahada kaldığı maçlarda anahtar oyuncu görevini yaparken, maç bitmeden sahadan çıktığı karşılaşmalarda ise Fenerbahçe krizden kurtulamadı.

İŞTE O KARŞILAŞMALAR

20. haftadaki Gaziantepspor maçında Dzeko sahada kaldı, İrfan Can Kahveci'nin 81'deki golü galibiyeti getirdi. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği, 1-1 sonuçlanan Samsunspor karşılaşmasında tecrübeli oyuncu, 70. dakikada yerini Batshuayi'ye yerini bırakmış, ancak berabere giden maçta başka gol olmamıştı.

Bir sonraki karşılaşmada Başakşehir ile karşılaşan Kadıköy ekibinde Dzeko 90 dakika sahada kalırken, Fenerbahçe de 90+4'te sonradan oyuna giren Batshuayi ile üç puana ulaştı.

Dzeko'nun çıktığı ve Fenerbahçe'nin hüsran yaşadığı karşılaşmalardan biri de Konferans Ligi'ndeki Olympiakos rövanşı oldu. Bosnalı oyuncu, 74. dakikada yerini Batshuayi'ye devretti. Ancak turu getirecek ikinci gol bir türlü gelmeyince Fenerbahçe uzatmanın ardından penaltılara teslim oldu.

Bu karşılaşmanın hemen ardından, son oynanan Sivasspor karşılaşmasında da Fenerbahçe krizi savuşturamadı. 71'te Dzeko sahadan çıktı ancak sarı-lacivertliler öne geçse bile galibiyete ulaşamadı.

KALMASI ÖNEMLİ

Kısacası, Dzeko'nun varlığı, oyunun rakip yarı sahada kalması için önemli görünüyor. Tecrübeli kaptan, gol atamasa bile oyunu tutan ve rakip savunmayı meşgul eden bir yapısı nedeniyle, sahada kalmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

42 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 24 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

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