Fenerbahçe, Dzeko ile anlaşma masasında

Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
DAZN İtalya'nın haberine göre; daha önce Inter'in Boşnak forveti Edin Dzeko'ya 2 yıllık teklifte bulunan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun transferi için girişimlerini sıklaştırdı.
YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK
Fenerbahçe, Bosnalı futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe Kulübü, İstanbul'a davet ettiği İtalyan menajer Alessandro Lucci'yle bu akşam (pazartesi) bir araya gelecek ve Dzeko için resmi teklif yapacak.
Daha önceki haberlerde Fenerbahçe'nin Dzeko'ya yıllık 4 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti.
37 yaşındaki Edin Dzeko, geride kalan sezonda Inter formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 14 gol 5 asistlik performans göstermişti.
TRANSFER İÇİN FİKİR ALIŞ VERİŞİ
Dejan Kulusevski, Filip Kostic, Moise Kean, Luis Muriel, Davide Zappacosta, Leonardo Bonucci, Marko Pjaca gibi önemli isimlerin menajerliğini yapan İtalyan menajerle, elindeki oyuncu havuzuyla ilgili fikir alışverişinde de bulunulacak.
Lucci, aynı zamanda Fenerbahçe'yle de adı geçen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella'nın menajerliğini üstleniyor.
DAZN İtalya'nın haberine göre; daha önce Inter'in Boşnak forveti Edin Dzeko'ya 2 yıllık teklifte bulunan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun transferi için girişimlerini sıklaştırdı.
YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK
Fenerbahçe, Bosnalı futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe Kulübü, İstanbul'a davet ettiği İtalyan menajer Alessandro Lucci'yle bu akşam (pazartesi) bir araya gelecek ve Dzeko için resmi teklif yapacak.
Daha önceki haberlerde Fenerbahçe'nin Dzeko'ya yıllık 4 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti.
37 yaşındaki Edin Dzeko, geride kalan sezonda Inter formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 14 gol 5 asistlik performans göstermişti.
TRANSFER İÇİN FİKİR ALIŞ VERİŞİ
Dejan Kulusevski, Filip Kostic, Moise Kean, Luis Muriel, Davide Zappacosta, Leonardo Bonucci, Marko Pjaca gibi önemli isimlerin menajerliğini yapan İtalyan menajerle, elindeki oyuncu havuzuyla ilgili fikir alışverişinde de bulunulacak.
Lucci, aynı zamanda Fenerbahçe'yle de adı geçen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella'nın menajerliğini üstleniyor.