"Fenerbahçe, Dyego Sousa'dan vazgeçti"

Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe için Portekiz basınından flaş bir haber gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Fenerbahçe, Dyego Sousa'dan vazgeçti'
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31 Ağustos 2020 19:13
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi.

Portekiz basınının haberine göre sarı - lacivertliler, Shenzhen FC'den kiralık olarak Benfica forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı golcü Dyego Sousa ile ilgilendi. Ancak oyuncunun transferi için sadece 6 aylık kiralama seçeneği mümkün gözüktüğü için Fenerbahçe, bu isimden vazgeçti.

Haberde, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Dyego Sousa'nın, büyük bir kulübe gitmek istediği de belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 13 resmi maça çıkan Sousa, 2 asist yaptı.

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