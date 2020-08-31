'Fenerbahçe, Dyego Sousa'dan vazgeçti'

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi.



Portekiz basınının haberine göre sarı - lacivertliler, Shenzhen FC'den kiralık olarak Benfica forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı golcü Dyego Sousa ile ilgilendi. Ancak oyuncunun transferi için sadece 6 aylık kiralama seçeneği mümkün gözüktüğü için Fenerbahçe, bu isimden vazgeçti.



Haberde, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Dyego Sousa'nın, büyük bir kulübe gitmek istediği de belirtildi.



Geçtiğimiz sezon 13 resmi maça çıkan Sousa, 2 asist yaptı.



