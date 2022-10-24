Fenerbahçe duvar ördü!

Fenerbahçe, oynadığı son 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.



✅2-0 Kayserispor

✅5-0 Alanyaspor

✅0-0 Beşiktaş

❌5-4 Karagümrük

✅3-0 Ankaragücü

✅1-0 Başakşehir pic.twitter.com/37pqVlkVRO



— Sporx (@sporx) October 24, 2022

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet almayı başaran Fenerbahçe yoluna doludizgin devam ediyor.Ligde oynadığı 10 maçta 29 gol atarak inanılmaz bir performans gösteren Sarı-Lacivertliler, savunmada da adeta performansını zirveye çıkardı. Kanarya, 10 maçta kalesinde 10 gol gördü. Fenerbahçe, son altı karşılaşmanın beşinde ise kalesini gole kapattı.Kanarya, ligde oynadıkları Kayseri, Alanya, Beşiktaş, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında kalesinde gol görmedi.Sarı-Lacivertliler, 6 maçlık dönemde sadece Karagümrük takımının gol atmasına engel olamadı. Kanarya bu maçta kalesinde tam 4 gol görmüştü.