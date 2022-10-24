Fenerbahçe duvar ördü!

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet alan Fenerbahçe, son altı karşılaşmanın beşinde kalesini gole kapattı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe duvar ördü!
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24 Ekim 2022 10:15
Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet almayı başaran Fenerbahçe yoluna doludizgin devam ediyor.

Ligde oynadığı 10 maçta 29 gol atarak inanılmaz bir performans gösteren Sarı-Lacivertliler, savunmada da adeta performansını zirveye çıkardı. Kanarya, 10 maçta kalesinde 10 gol gördü. Fenerbahçe, son altı karşılaşmanın beşinde ise kalesini gole kapattı.

SADECE KARAGÜMRÜK ATTI

Kanarya, ligde oynadıkları Kayseri, Alanya, Beşiktaş, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında kalesinde gol görmedi.

Sarı-Lacivertliler, 6 maçlık dönemde sadece Karagümrük takımının gol atmasına engel olamadı. Kanarya bu maçta kalesinde tam 4 gol görmüştü. 

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