AVRUPA'NIN EN SKORER TAKIMLARI SIRA TAKIM MAÇ GOL 1 FENERBAHÇE 33 97 2 PSV 29 85 3 BAYER LEVERKUSEN 26 82 4 CLUB BRUGGE 35 81 5 MANCHESTER CITY 32 80 6 GENT 35 76 7 LIVERPOOL 31 74 8 SPORTING LIZBON 28 71 9 BAYERN MÜNİH 25 69 10 REAL MADRID 28 68

bu sezon tüm kulvarlarda çıktığıTakımın en golcüsü 20 kez ağları sarsan Edin Dzeko olurken yıldız ismi Michy Batshuayi (13) takip etti. Sebastian Szymanski (12), İrfan Can Kahveci (11) ve Dusan Tadic (11) gol yağmuruna en çok katkı veren isimler oldu. Kanarya bu performansıyla Avrupa'nın devlerini de geride bıraktı.Fenerbahçe 97 golle zirveye çıkarken onu 29 maçta 85 kez fileleri sarsan Hollanda ekibi PSV takip etti. 26 karşılaşmada 82 gol üreten Alman Leverkusen listenin üçüncü sırasında yer aldı. Geçen sezon mücadele ettiği tüm kupalarda mutlu sona ulaşan M.City, 32 maçta 80 gol atarken Real Madrid 28 karşılaşmada, 68 golle listenin 10. sırasında kaldı.5-1 kazanılan İstanbul maçında Cengiz 4, 7-1'lik Konya karşılaşmasında Dzeko 3, 6-0'lık Adana mücadelesinde ise Batshuayi 4 golle öne çıkmış, toplar hatıra olarak eve götürülmüştü. Sosyal medya hesabı bu kareyi,notuyla paylaştı.