Fenerbahçe, dünyada rakipsiz; 97 gol!

FENERBAHÇE HABERLERİ: 33 maçta 97 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, Avrupa'nın zirvesinde.... Sarı-lacivertliler en yakın rakibi PSV'ye 12 gol fark atarak listenin ilk sırasında yer aldı. Dünya devi Bayern'in 69, Real Madrid'i 68 golü var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, dünyada rakipsiz; 97 gol!
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19 Ocak 2024 09:19
Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 97 gol attı. Takımın en golcüsü 20 kez ağları sarsan Edin Dzeko olurken yıldız ismi Michy Batshuayi (13) takip etti. Sebastian Szymanski (12), İrfan Can Kahveci (11) ve Dusan Tadic (11) gol yağmuruna en çok katkı veren isimler oldu. Kanarya bu performansıyla Avrupa'nın devlerini de geride bıraktı.

SOLLADI GEÇTİ

Fenerbahçe 97 golle zirveye çıkarken onu 29 maçta 85 kez fileleri sarsan Hollanda ekibi PSV takip etti. 26 karşılaşmada 82 gol üreten Alman Leverkusen listenin üçüncü sırasında yer aldı. Geçen sezon mücadele ettiği tüm kupalarda mutlu sona ulaşan M.City, 32 maçta 80 gol atarken Real Madrid 28 karşılaşmada, 68 golle listenin 10. sırasında kaldı.

AVRUPA'NIN EN SKORER TAKIMLARI
SIRA
TAKIM
MAÇ
GOL
1
FENERBAHÇE
33
97
2
PSV
29
85
3
BAYER LEVERKUSEN
26
82
4
CLUB BRUGGE
35
81
5
MANCHESTER CITY
32
80
6
GENT
35
76
7
LIVERPOOL
31
74
8
SPORTING LIZBON
28
71
9
BAYERN MÜNİH
25
69
10
REAL MADRID
28
68

"MAÇ TOPLARI BİZİMKİLERDE"

5-1 kazanılan İstanbul maçında Cengiz 4, 7-1'lik Konya karşılaşmasında Dzeko 3, 6-0'lık Adana mücadelesinde ise Batshuayi 4 golle öne çıkmış, toplar hatıra olarak eve götürülmüştü. Sosyal medya hesabı bu kareyi, "Malzeme ekibinin dikkatine, maç topları bizimkilerde" notuyla paylaştı. 

 
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