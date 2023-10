Son olarak Pendikspor engelini çok rahat bir şekilde geçen Fenerbahçe , futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya en az 21 maç kazanan 8. farklı takım oldu.Dünya rekoru 27 maç ile Galler temsilcisi The New Saints takımına ait. Sarı-lacivertliler 7 maç daha üst üste kazanması durumunda dünya rekoru kıracak.İşte üst üste en çok maç kazanan takımlar...27 - The New Saints (Galler) - 201626 - Ajax (Hollanda) - 1971/197225 - Ajax (Hollanda)- 199524 - Coritiba (Brezilya)- 201123 - Bayern Münih (Almanya)- 202022 - Real Madrid (İspanya)- 201421 - Rangers (İskoçya)- 2013/201421 - M. City (İngiltere)- 2020/2021