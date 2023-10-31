Fenerbahçe, dünya rekoruna koşuyor! 7 maç kaldı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Üst üste 21 maç kazanan Fenerbahçe, 7 karşılaşmadan daha galip ayrılması halinde dünya rekoru kıracak. Bu alanda rekor ise sürpriz bir takıma ait. İşte listede yer alan takımlar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, dünya rekoruna koşuyor! 7 maç kaldı
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31 Ekim 2023 12:13
Son olarak Pendikspor engelini çok rahat bir şekilde geçen Fenerbahçe, futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya en az 21 maç kazanan 8. farklı takım oldu.

Dünya rekoru 27 maç ile Galler temsilcisi The New Saints takımına ait. Sarı-lacivertliler 7 maç daha üst üste kazanması durumunda dünya rekoru kıracak.

İşte üst üste en çok maç kazanan takımlar...

27 - The New Saints (Galler) - 2016
26 - Ajax (Hollanda) - 1971/1972
25 - Ajax (Hollanda)- 1995
24 - Coritiba (Brezilya)- 2011
23 - Bayern Münih (Almanya)- 2020
22 - Real Madrid (İspanya)- 2014
21 - Rangers (İskoçya)- 2013/2014
21 - M. City (İngiltere)- 2020/2021
21 - FENERBAHÇE (TÜRKİYE)





 




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