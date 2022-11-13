Fenerbahçe Dünya Kupası arasına lider girdi!

TAKIM O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 13 9 2 2 36 14 22 29 2.GALATASARAY 13 8 3 2 23 10 13 27 3.ADANA DEMİRSPOR 13 6 6 1 24 14 10 24 4.ARABAM.COM KONYASPOR 14 6 6 2 16 9 7 24 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 13 7 3 3 19 15 4 24 6.YUKATEL KAYSERİSPOR 14 7 2 5 20 15 5 23 7.TRABZONSPOR 13 6 5 2 19 16 3 23 8.BEŞİKTAŞ 13 6 4 3 26 18 8 22 9.CORENDON ALANYASPOR 14 4 5 5 19 24 -5 17 10.GAZİANTEP FK 13 4 4 5 19 19 0 16 11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 12 5 1 6 19 21 -2 16 12.BITEXEN GİRESUNSPOR 13 4 3 6 13 20 -7 15 13.KASIMPAŞA 13 4 3 6 11 22 -11 15 14.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 4 2 7 12 22 -10 14 15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 3 4 6 24 27 -3 13 16.MKE ANKARAGÜCÜ 13 3 4 6 16 21 -5 13 17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 14 2 5 7 13 19 -6 11 18.İSTANBULSPOR 13 2 2 9 12 26 -14 8 19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 13 1 4 8 15 24 -9 7





Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası, ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı dışında tamamlandı.Ligde bugün oynanan müsabakalarda Arabam.com Konyaspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1, Atakaş Hatayspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi. VavaCars Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.Süper Lig'de bu hafta lider Fenerbahçe sahasında Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi. Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği haftanın önemli maçında ise sarı-kırmızılılar sahadan 7-0 galip ayrıldı.Ligde Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelendi.Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: 0-0MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 1-1Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: 2-2Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: 1-2Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-7VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 3-3İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 0-1Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: 1-2Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: ErtelendiSpor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde 29 puan toplayan Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilecek araya lider girdi.Son haftalarda çıkış yakalayan Galatasaray da topladığı 27 puanla araya ikinci sıradan giriş yaptı.2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Süper Lig'e ara verilecek ve sezon, 24-25 ve 26 Aralık'ta yapılacak 15'inci hafta mücadelesiyle devam edecek.