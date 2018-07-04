Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi geldi

Fenerbahçe Doğuş'un anlaşmaya vardığı Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne, İstanbul'a geldi.Yıldız oyuncu Obradovic ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.İstanbul'a gelir gelmez kısa bir açıklama yapan Lauvergne ''Çok mutluyum. Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyordum. Burada öğreneceğim çok fazla şey var. Zeljko Obradovic gibi bir koçla çalışacak olmak gurur verici. Bogdan ile de çok konuştuk; bana Türkiye, Fenerbahçe ve Koç'la ilgili çok fazla şey anlattı ve öğretti. Çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum'' ifadelerini kullandı.