Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-60 yendi.Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 25. galibiyeti elde etti. Siyah-beyazlı ekip ise 10. yenilgisini aldı.Karşılaşmaya Clark ve Adams'ın sayılarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında NunnalLy ve Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 10-4 üstün geçti. Oyunu dengeleyen siyah-beyazlı ekip, Weems'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 9. dakikada eşitliği yakaladı: 14-14. Thompson'ın pota altından kaydettiği sayılarla Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 17-16 üstün tamamladı.İkinci çeyrekte savunmayı sertleştiren Fenerbahçe Doğuş, Thompson'ın pota altından Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 14. dakikanın içinde farkı 7 sayıya (28-21) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümü boyalı alandan karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 34-29 önde gitti.İkinci yarıda pota altında rakibine üstünlük kuran ve Sloukas'ın basketleriyle 25. dakikada farkı çift (47-36) hanelere taşıyan Fenerbahçe Doğuş, Thompson'ın sayılarıyla final periyoduna 53-44 üstün girdi.Son çeyrekte Sinan Güler ve Ali Muhammed ile dış atışlardan arka arkaya sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 32. dakikanın içinde farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 64-47. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında farkı açmaya devam eden ev sahibi, 35. dakikayı 23 sayı (73-50) farkla üstün tamamladı. Barış Hersek ve Sinan Güler'in sayılarıya skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 83-60 galip ayrıldı.