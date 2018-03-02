Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde geride kalan 23 haftalık periyodu 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle geçen Fenerbahçe Doğuş, averajla üçüncü sırada yer alıyor. Oynadığı maçların 14'ünü kazanıp, 9'unu kaybeden Real Madrid ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid 79-77 kazanmıştı.
Takım İstatistikleri – Hücum (Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş):
Sayı: 85.2 – 80.0
Toplam Ribaund: 35.9 – 32.8
Hücum Ribaundu: 10.5 – 10.2
Savunma Ribaundu: 25.3 – 22.7
Asist: 19.0 – 19.0
Top Çalma: 6.9 – 6.2
Blok: 3.3 – 3.1
2 Sayı Yüzdesi: %55.1 - %53.4
3 Sayı Yüzdesi: %37.3 - %40.6
SA Yüzdesi: %80.4 - %77.7
Verimlilik: 100.9 – 93.5
Takım İstatistikleri – Savunma (Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş):
Sayı: 78.9 – 74.5
Toplam Ribaund: 34.2 – 31.3
Hücum Ribaundu: 10.9 – 10.9
Savunma Ribaundu: 23.3 – 20.4
Asist: 16.2 – 16.4
Top Çalma: 6.4 – 6.2
Blok: 2.5 – 2.5
2 Sayı Yüzdesi: %49.7 - %51.3
3 Sayı Yüzdesi: %35.6 - %34.5
SA Yüzdesi:%76.6 - %75.1
Verimlilik: 81.2 – 78.2
İstatistik Liderleri (Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş):
Sayı: Doncic 17.2, Thompkins 10.4, Carroll 8.8 / Vesely 13.5, Wanamaker 12.7, Nunnally 10.4
Ribaund: Tavares 5.9, Thompkins 5.5, Doncic 5.2 / Vesely 5.2, Melli 5.1
Asist: Doncic 4.6, Campazzo 4.0, Fernandez 2.5 / Sloukas 5.1, Wanamaker 4.1
Top Çalma: Campazzo 1.5, Doncic 1.2 / Wanamaker 1.6
Blok: Tavares 1.6 / Vesely 0.9, Thompson 0.7, Datome 0.6
Verimlilik: Doncic 23.4, Tavares 12.1, Thompkins 11.7 / Vesely 17.5, Wanamaker 14.8, Melli 11.2
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Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde geride kalan 23 haftalık periyodu 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle geçen Fenerbahçe Doğuş, averajla üçüncü sırada yer alıyor. Oynadığı maçların 14'ünü kazanıp, 9'unu kaybeden Real Madrid ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid 79-77 kazanmıştı.
Takım İstatistikleri – Hücum (Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş):
Sayı: 85.2 – 80.0
Toplam Ribaund: 35.9 – 32.8
Hücum Ribaundu: 10.5 – 10.2
Savunma Ribaundu: 25.3 – 22.7
Asist: 19.0 – 19.0
Top Çalma: 6.9 – 6.2
Blok: 3.3 – 3.1
2 Sayı Yüzdesi: %55.1 - %53.4
3 Sayı Yüzdesi: %37.3 - %40.6
SA Yüzdesi: %80.4 - %77.7
Verimlilik: 100.9 – 93.5
Takım İstatistikleri – Savunma (Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş):
Sayı: 78.9 – 74.5
Toplam Ribaund: 34.2 – 31.3
Hücum Ribaundu: 10.9 – 10.9
Savunma Ribaundu: 23.3 – 20.4
Asist: 16.2 – 16.4
Top Çalma: 6.4 – 6.2
Blok: 2.5 – 2.5
2 Sayı Yüzdesi: %49.7 - %51.3
3 Sayı Yüzdesi: %35.6 - %34.5
SA Yüzdesi:%76.6 - %75.1
Verimlilik: 81.2 – 78.2
İstatistik Liderleri (Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş):
Sayı: Doncic 17.2, Thompkins 10.4, Carroll 8.8 / Vesely 13.5, Wanamaker 12.7, Nunnally 10.4
Ribaund: Tavares 5.9, Thompkins 5.5, Doncic 5.2 / Vesely 5.2, Melli 5.1
Asist: Doncic 4.6, Campazzo 4.0, Fernandez 2.5 / Sloukas 5.1, Wanamaker 4.1
Top Çalma: Campazzo 1.5, Doncic 1.2 / Wanamaker 1.6
Blok: Tavares 1.6 / Vesely 0.9, Thompson 0.7, Datome 0.6
Verimlilik: Doncic 23.4, Tavares 12.1, Thompkins 11.7 / Vesely 17.5, Wanamaker 14.8, Melli 11.2
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın