Fenerbahçe resmi internet sitesinden; 28 Aralık Perşembe akşamı 20:45'te oynanacak Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı ile ilgili bir açıklama yapıldı."Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın Turkish Airlines EuroLeague'de 28 Aralık Perşembe akşamı 20:45'te oynayacağı Real Madrid maçının tüm biletleri tükenmiştir.Mücadele için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu kapılarının açılış saati 19:00'dur. Girişlerde yoğunluk kaynaklı sorunlar yaşanmaması adına; taraftarlarımızın belirtilen zaman dilimini dikkate alarak salonumuza gelmeleri önemle rica olunur.Taraftarlarımıza, göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz."