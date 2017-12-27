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Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçıyla ilgili bilet açıklaması!

Fenerbahçe resmi internet sitesinden; 28 Aralık Perşembe akşamı 20:45'te oynanacak Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçıyla ilgili bilet açıklaması!
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27 Aralık 2017 11:07
Fenerbahçe resmi internet sitesinden; 28 Aralık Perşembe akşamı 20:45'te oynanacak Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde yapıldı;

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın Turkish Airlines EuroLeague'de 28 Aralık Perşembe akşamı 20:45'te oynayacağı Real Madrid maçının tüm biletleri tükenmiştir.

Mücadele için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu kapılarının açılış saati 19:00'dur. Girişlerde yoğunluk kaynaklı sorunlar yaşanmaması adına; taraftarlarımızın belirtilen zaman dilimini dikkate alarak salonumuza gelmeleri önemle rica olunur.

Taraftarlarımıza, göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz."

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