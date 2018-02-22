Fenerbahçe Doğuş Olimpia Milano maçı canlı hangi kanalda ne zaman saat kaçta?



FENERBAHÇE DOĞUŞ-OLİMPİA MİLANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe Doğuş-Fenerbahçe Doğuş-Olimpia Milano maçı naklen yayınlanacak.



22 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak maç, beIN Sports Haber ekranında canlı olarak yayınlanacak.



Fenerbahçe Doğuş-Olimpia Milano maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20.45'ten itibaren beIN Sports Haber ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.









Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Doğuş – Milan):

Sayı: 79.6 – 82.2 Hücum Ribaundu: 10.3 – 8.9 Savunma Ribaundu: 22.5 – 21.9 Toplam Ribaund: 32.8 – 30.8 Asist: 18.8 – 16.6 Top Çalma: 6.3 – 5.1 Blok: 3.1 – 2.5 2 Sayı Yüzdesi: 53.1 % - 53.1 % 3 Sayı Yüzdesi: 40.0 % - 37.8 % SA Yüzdesi: 77.4 % - 77.0 % Verimlilik: 92.6 – 88.0



Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Doğuş – Milan):



Sayı: 74.7 – 87.0 Hücum Ribaundu: 10.9 – 10.0 Savunma Ribaundu: 20.5 – 24.2 Toplam Ribaund: 31.4 – 34.2 Asist: 16.5 – 18.9 Top Çalma: 6.2 – 5.7 Blok: 2.5 – 2.0 2 Sayı Yüzdesi: 51.3 % - 54.1 % 3 Sayı Yüzdesi: 35.0 % - 42.2 % SA Yüzdesi: 75.3 % - 79.1 % Verimlilik: 78.7 – 98.3



İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Doğuş – Milan):



Sayı: Vesely 13.8, Wanamaker 12.8, Nunnally 10.4 / Goudelock 13.6, Theodore 12.6, Micov 10.7 Ribaund: Vesely 5.2, Melli 5.1 / Tarczewski 6.0, Gudaitis 5.8 Asist: Sloukas 5.1, Wanamaker 4.0 / Theodore 4.7 Top Çalma: Wanamaker 1.6 / Theodore 1.0 Blok: Vesely 0.9, Thompson 0.7, Datome 0.6 / Tarczewski 0.9, Gudaitis 0.9 Verimlilik: Vesely 17.8, Wanamaker 14.7, Melli 11.1 / Gudaitis 14.8, Theodore 12.0, Goudelock 11.6

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:



22 Şubat Perşembe:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Doğuş - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Valencia (İspanya)

22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)



23 Şubat Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

20.30 Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya)

22.45 Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya)





23. haftasında karşı karşıya gelecekler. Peki Fenerbahçe Doğuş-Olimpia Milano maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte yayın akışı ve tüm detaylar...