Fenerbahçe Doğuş Olimpia Milano maçı canlı hangi kanalda ne zaman saat kaçta?

23. haftasında karşı karşıya gelecekler. Peki Fenerbahçe Doğuş-Olimpia Milano maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte yayın akışı ve tüm detaylar...
Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Sayı: 79.6 – 82.2
Hücum Ribaundu: 10.3 – 8.9
Savunma Ribaundu: 22.5 – 21.9
Toplam Ribaund: 32.8 – 30.8
Asist: 18.8 – 16.6
Top Çalma: 6.3 – 5.1
Blok: 3.1 – 2.5
2 Sayı Yüzdesi: 53.1 % - 53.1 %
3 Sayı Yüzdesi: 40.0 % - 37.8 %
SA Yüzdesi: 77.4 % - 77.0 %
Verimlilik: 92.6 – 88.0
Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Sayı: 74.7 – 87.0
Hücum Ribaundu: 10.9 – 10.0
Savunma Ribaundu: 20.5 – 24.2
Toplam Ribaund: 31.4 – 34.2
Asist: 16.5 – 18.9
Top Çalma: 6.2 – 5.7
Blok: 2.5 – 2.0
2 Sayı Yüzdesi: 51.3 % - 54.1 %
3 Sayı Yüzdesi: 35.0 % - 42.2 %
SA Yüzdesi: 75.3 % - 79.1 %
Verimlilik: 78.7 – 98.3
İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Sayı: Vesely 13.8, Wanamaker 12.8, Nunnally 10.4 / Goudelock 13.6, Theodore 12.6, Micov 10.7
Ribaund: Vesely 5.2, Melli 5.1 / Tarczewski 6.0, Gudaitis 5.8
Asist: Sloukas 5.1, Wanamaker 4.0 / Theodore 4.7
Top Çalma: Wanamaker 1.6 / Theodore 1.0
Blok: Vesely 0.9, Thompson 0.7, Datome 0.6 / Tarczewski 0.9, Gudaitis 0.9
Verimlilik: Vesely 17.8, Wanamaker 14.7, Melli 11.1 / Gudaitis 14.8, Theodore 12.0, Goudelock 11.6
THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
22 Şubat Perşembe:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)
20.45 Fenerbahçe Doğuş - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Valencia (İspanya)
22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)
23 Şubat Cuma:
20.00 Khimki (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
20.30 Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya)
22.45 Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya)