Fenerbahçe Doğuş Olimpia Milan maçı canlı şifresiz izle (bein sports haber)

EuroLeague'de haftanın MVP'si Jan Vesely!

Obradovic: "Pana'sız Euroleague imkansız"

Baba Mahmutoğlu: "Obradovic oğluma tokat atınca eşim ağladı"

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta karşılaşmasında İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını konuk ediyor.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçta Fenerbahçe Doğuş, Olimpia Milan'ı devirmek için mücadele ediyor.Fenerbahçe Doğuş'un yıldız oyuncusu Jan Vesely, Turkish Airlines EuroLeague 22. hafta maçları sonunda "En Değerli Oyuncu" oldu.Vesely, Fenerbahçe Doğuş'un Brose Bamberg'i 77-69 yendiği maçta 28 dakika parkede kaldı ve 26 sayı, 11 ribaund (8 hücum ribaundu), 1 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle birlikte 36 verimlilik puanına ulaştı. Çek oyuncu, bu performansıyla haftanın MVP'si olmanın yanı sıra, verimlilik puanı alanında kariyer rekorunu da kırmış oldu. Vesely, EuroLeague kariyerinde üçüncü kez haftanın en değerli oyuncusu oldu.Yıldız oyuncu, bu sezon EuroLeague'de 21 maça çıktı ve ortalama 29 dakika parkede kalarak, maç başına 13.8 sayı, 5.2 ribaund, 1.6 asist, 1.0 top çalma, 0.9 blok ve 17.8 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.Brose Bamberg'i 77-69 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Brose Bamberg'i 77-69 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bizim için önemli bir maçtı. Müsabakaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Maç içinde çok fazla inişler çıkışlar oldu. Son dakika niye böyle oynadık anlamadım, kazandık ama daha farklı kazanabilirdik. Brose Bamberg çok iyi bir takım. Özellikle ilk yarıda savunmayı çok farklı oynadılar. Bizim için önemli bir galibiyet oldu." dedi.Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyadan "Obradovic'in doğum günü, çocuklarımıza gelecek olsun" sloganıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına destek olmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesinin hatırlatılması üzerine Sırp başantrenör, "Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey, kalbimin en güzel yerinden yardım etmek isterim." diye konuştu.Obradovic sözlerini, "Çok detaya girmeden; 13 yıl boyunca çalıştığım bir kulüp ve Panathinaikos'suz bir EuroLeague imkansız. Hala çok seviyorum." şeklinde tamamladı.Brose Bamberg Yardımcı Antrenörü Ilias Kantzouris, iyi mücadele ettiklerini ama bunun galibiyet için yeterli olmadığını dile getirdi.Zor bir maç oynadıklarını ifade eden Kantzouris, "Zor olacağının bilincindeydik çünkü şampiyon bir takıma karşı oynadık. Sorunlarımız vardı bu şekilde oynamak daha zordu. Maçın içinde kalmak için normalde yapmadığımız savunmaları yaptık. Şanslıydık, çünkü o arada Fenerbahçe Doğuş atışlar kaçırdı. Genel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.Olayların merkezinde olan Melih Mahmutoğlu'nun babası Mithat Mahmutoğlu önemli açıklamalar yaptı.Ergin Ataman'ın verdiği röportaj büyük ses getirdi. Bu sefer olayların merkezinde olan Melih Mahmutoğlu'nun babası Mithat Mahmutoğlu önemli açıklamalar yaptı.Fenerbahçeli oyuncunun babası Mithat Mahmutoğlu, "Obradovic ile çok eskiden tanışırım. Keşke o hareketi yapmasaydı. Melih eski Anadolu Efesli olduğu için o gece bazı kişiler aradı, konuşmalar oldu. Bu konuşmalar başka tarafa çekildi" dediBanvit karşılaşmasını eşimle birlikte izliyorduk. Tokat olayı olunca eşim ağlamaya başladı. Bir baba olarak reaksiyon gösterdim. Nejat Sayman'ın Facebook hesabına o mesajları yazdım.Sonra bu mesajın yanlış olduğunu düşündüm ve sildim. Ama bir Galatasaray taraftarı görüntüsünü alıp, Ataman'a göndermiş. Melih'in annesi üzülmese o mesajı atmazdım. O anlık duygusallığımızdan kaynaklandı. Bir baba olarak bunu ifade etme gereği duydum.Obradovic ile çok eskiden tanışırım. Ortak dostlarımız var. Keşke o hareketi yapmasaydı. Melih eski Efes'li olduğu için o gece bazı kişiler aradı. Bazı konuşmalar oldu. Konuşmalar başka tarafa çekildi. Tabii ki profesyonel yaşam. Ama Melih bu takımın kaptanıdır. Melih, bu takımın kaptanı olarak tokat olayının olduğu gece herhangi bir sorun olmadığını açıklamak istedi. Sonra o açıklama bir şekilde gerçekleşmedi. O gece açıklamayı yapsaydı, bu konu bu kadar uzamazdı. Bir baba oğul gibi çözülürdü.Fenerbahçe Doğuş Kaptanı Melih Mahmutoğlu, koç Ataman'ın yaptığı açıklamaları Twitter hesabından yanıtladı. EuroLeague kupasını kaldıran fotoğrafıyla birlikte açıklama yapan Melih, özetle şunları söyledi:Banvit maçındaki olayla ilgili şu ana kadar açıklama yapmama sebebim, hocamızın açıklamasının hem benim hislerim hem de hocamla olan ilişkimi tam anlamıyla yansıtmış olmasıdır. Maçta, idmanda ya da ailemizin içerisinde birçok duyguyu yaşadığımız anlar olabilir. Sayın Ergin Ataman, olmak istediğim ve olmaktan büyük mutluluk duyduğum yerin neresi olduğunu fotoğrafta görebilir.