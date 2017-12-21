Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail deplasmanında Maccabi FOX'la karşı karşıya gelecek.



Tel Aviv'de Menora Mivtachim Arena'da oynanacak Maccabi FOX-Fenerbahçe Doğuş maçı TSİ 22.05'te başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.



Avrupa Ligi'ndeki 13. maçında dün Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ı 82-56 yenen sarı-lacivertlilerin 9 galibiyet, 4 yenilgisi bulunuyor. Fenerbahçe Doğuş , Avrupa'da oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanarak dış sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.



Yunanistan deplasmanında dün Panathinaikos Superfoods'a 89-76 kaybeden Maccabi FOX ise 13 maçta 7 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Neven Spahija'nın çalıştırdığı Maccabi FOX, Avrupa'daki son iki maçından da yenik ayrıldı.



Maccabi FOX'a karşı son iki maçını da kaybeden Fenerbahçe Doğuş , rakibiyle THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti.



