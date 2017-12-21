  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Fenerbahçe Doğuş, İsrail deplasmanında!

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Tel Aviv'de Maccabi FOX'la karşılaşacak.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Fenerbahçe Doğuş, İsrail deplasmanında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2017 04:37
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail deplasmanında Maccabi FOX'la karşı karşıya gelecek.

Tel Aviv'de Menora Mivtachim Arena'da oynanacak Maccabi FOX-Fenerbahçe Doğuş maçı TSİ 22.05'te başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'ndeki 13. maçında dün Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ı 82-56 yenen sarı-lacivertlilerin 9 galibiyet, 4 yenilgisi bulunuyor. Fenerbahçe Doğuş, Avrupa'da oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanarak dış sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.

Yunanistan deplasmanında dün Panathinaikos Superfoods'a 89-76 kaybeden Maccabi FOX ise 13 maçta 7 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Neven Spahija'nın çalıştırdığı Maccabi FOX, Avrupa'daki son iki maçından da yenik ayrıldı.

Maccabi FOX'a karşı son iki maçını da kaybeden Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti.

Takım İstatistikleri – Hücum (Maccabi FOX – Fenerbahçe Doğuş)

Sayı: 79.7 – 81.0

Toplam Ribaund: 37.8 – 32.7
Hücum Ribaundu: 12.0 – 9.7
Savunma Ribaundu: 25.8 – 23.0
Asist: 17.0 – 19.7
Top Çalma: 6.2 – 6.0
Blok: 4.0 – 3.9
2 Sayı Yüzdesi: %51.7 - %54.1
3 Sayı Yüzdesi: %33.6 - %42.4
SA Yüzdesi: %67.4 - %77.1
Verimlilik: 90.4 – 96.5

Takım İstatistikleri – Savunma (Maccabi FOX – Fenerbahçe Doğuş)

Sayı: 80.8 – 73.1
Toplam Ribaund: 35.2 – 31.1
Hücum Ribaundu: 10.3 – 10.8
Savunma Ribaundu: 24.8 – 20.2
Asist: 18.0 – 16.3
Top Çalma: 5.8 – 6.2
Blok: 3.2 – 2.5
2 Sayı Yüzdesi: %49.9 - %50.5
3 Sayı Yüzdesi: %37.5 - %33.9
SA Yüzdesi: %80.8 - %76.8
Verimlilik: 88.5 – 75.4

İstatistik Liderleri (Maccabi FOX – Fenerbahçe Doğuş)

Sayı: Jackson 14.0, Cole 13.5, Thomas 12.6 / Vesely 14.3, Wanamaker 13.5, Datome 11.8
Ribaund: Tyus 6.2, Bolden 4.8 / Melli 5.1, Vesely 4.6
Asist: Cole 4.2, Jackson 3.8 / Sloukas 5.9, Wanamaker 4.5
Top Çalma: Cole 1.5, Bolden 1.1, Jackson 1.0 / Wanamaker 1.6
Blok: Tyus 1.2, Parakhouski 1.1, Bolden 1.0 / Vesely 1.1, Thompson 0.9, Melli 0.6
Verimlilik: Cole 13.4, Jackson 13.2, Thomas 11.9 / Vesely 18.1, Wanamaker 15.2, Sloukas 14.2

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için