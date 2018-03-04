Fenerbahçe Doğuş Galatasaray Odeabank basket maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Tarih Salon Skor 30.12.2011 Sinan Erdem 80-79 19.12.2012 Ülker 74-67 31.03.2014 Ülker 77-52 03.06.2014 Ülker 89-70 05.06.2014 Ülker 74-73 13.06.2014 Ülker 76-63 19.06.2014 Ülker 20-0 (Hükmen) 17.11.2014 Ülker 85-74 21.05.2015 Ülker 93-67 27.05.2015 Ülker 67-59 27.02.2016 Ülker 77-68 25.05.2016 Ülker 93-79 27.05.2016 Ülker 80-55 13.11.2016 Ülker 92-74

Fenerbahçe Doğuş-Galatasaray Odeabank maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Doğuş-Galatasaray Odeabank karşı karşıya gelecek.. Ligin 19. haftasında oynanacak Fenerbahçe Doğuş-Galatasaray Odeabank maçı naklen yayınlanacak.4 Mart Pazar günü saat 13.00'te oynanacak maç, beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacakFenerbahçe Doğuş-Galatasaray Odeabank maçı 4 Mart Pazar günü saat 13.00'ten itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.13.00 Fenerbahçe Doğuş-Galatasaray Odeabank (Ülker Spor ve Etkinlik)15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Giresun 19 Eylül)19.30 Eskişehir Basket-Gaziantep Basketbol (Anadolu Üniversitesi)19.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Adana ASKİ-Bornova Beckerspor (Adana Atatürk)14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)14.00 Abdullah Gül Üniversitesi-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Edip Buran)14.00 Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)15.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)15.30 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi (Metro Enerji)- Türkiye Basketbol 1. Ligi14.00 Bahçeşehir Koleji-Akhisar Belediyespor (Caferağa)15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-OGM Ormanspor (Beylikdüzü)15.00 Petkim Spor-Düzce Belediyespor (İzmir ENKA)16.00 Türk Telekom-Afyon Belediyespor (TOBB ETÜ)16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Ankara DSİ (Ankara)17.00 Antalyaspor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Antalya)18.00 Bursaspor Durmazlar-Sigortam.net Bakırköy Basket (Bursa Atatürk)16.00 Bandırma Kırmızı-Yalova Group Belediye (Banvit Kara Ali Acar)16.00 Selçuklu Belediyespor-Karesispor (Selçuklu Belediyesi)Fenerbahçe Doğuş, sarı-kırmızılı ekip ile yaptığı son 6 resmi maçı kazandı.Sarı-lacivertli takım, Galatasaray Odeabank ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4, THY Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakibine mağlup olmadı.Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank'a son olarak 26 Mayıs 2016'da deplasmanda çıktığı lig maçında yenilmişti.Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe Doğuş'u iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hiç yenemedi.Sarı-kırmızılı basketbol takımı, 2012 yılında hizmete giren salonda Fenerbahçe ile yaptığı 13 lig maçını da kaybetti.Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sahasında yaklaşık 7 yıldır Galatasaray'a kaybetmiyor.Sarı-kırmızılı takıma son olarak 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi olduğu maçta mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında sahasında rakibiyle yaptığı 14 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.Fenerbahçe, ev sahibi olarak yer aldığı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 1, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 13 karşılaşmayı kazandı.Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı iç sahada yakaladığı galibiyet serisi şöyle:Not: Galatasaray, 2013-2014 sezonu play-off final serisinin son maçına çıkmadığı için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 20-0 hükmen yenik sayılmıştı.