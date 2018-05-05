Fenerbahçe Doğuş Beşiktaş basket maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Doğuş Beşiktaş Sompo Japan saat kaçta?

Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

05 Mayıs 2018 03:32
Fenerbahçe Doğuş Beşiktaş basket maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Doğuş Beşiktaş Sompo Japan saat kaçta?
Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE DOĞUŞ-BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan maçı naklen yayınlanacak.

5 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'de oynanacak maç, beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan maçı 5 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ-BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final heyecanı 4 Mayıs Cuma günü başlayacak

Normal sezonu 2 ila 9. sırada tamamlayan ekipler play-off oynamaya hak kazandı.

Play-off çeyrek finalinde iki galibiyete ulaşan dört takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı finalde üç galibiyet alacak iki takım finalde karşılaşacak. Final serisinde ise üç galibiyete ulaşacak ekip, normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom'un ardından gelecek sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TBL'de play-off çeyrek final maç programı şöyle:

- İlk maçlar

4 Mayıs Cuma:

18.00 Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Selçuklu Belediye)

19.00 Afyon Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Afyonkarahisar Atatürk)

5 Mayıs Cumartesi:

18.00 Antalyaspor-Bahçeşehir Koleji (Antalya)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Akhisar Belediyespor (Bursa Atatürk)

- İkinci maçlar

7 Mayıs Pazartesi:

18.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Afyon Belediyespor (Beylikdüzü)

18.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

8 Mayıs Salı:

14.00 Bahçeşehir Koleji-Antalyaspor (Caferağa)

19.00 Akhisar Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Akhisar Belediye)

Fenerbahçe ile Beşiktaş potada karşı karşıya
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Cumartesi günü derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 13.00'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Normal sezonu, bitime 3 hafta kala lider bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, geride kalan 27 maçta 24 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Ligde son yenilgisini 28 Ocak'ta Banvit deplasmanında yaşayan Fenerbahçe Doğuş, daha sonraki 11 maçını da kazandı.

Beşiktaş Sompo Japan ise ligde normal sezonu ilk 4'te bitirip play-off çeyrek final serisinde saha ve seyirci avantajı yakalamak için mücadele ediyor. Ligde 4. sırada bulunan siyah-beyazlıların, 18 galibiyet, 9 yenilgisi bulunuyor.

- Fenerbahçe, Beşiktaş'a ligde 6 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, potada Beşiktaş'a son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, rakibine ligde 6 yıldır maç kaybetmiyor. Beşiktaş karşısındaki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 15 lig maçını da galip bitirmeyi başardı.

- Ataşehir'de yenilgiyi unuttu

Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı son 52 lig maçını da kazanarak ulaşılması güç bir seriye imza attı.

Ligde seyircisi önünde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor alan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 52 lig maçında da rakiplerine şans tanımadı.

Ataşehir'de 3.5 yılı aşkın bir süredir kaybetmeyen sarı-lacivertliler, derbide bu seriyi sürdürmek için de mücadele edecek.

Diğer Haberler

Yazın böyle riskli hareketler yapmayın... Sosyal Medya Dedikoduları

Yazın böyle riskli hareketler yapmayın...
De Rossi: ''Galatasaray'ı tutuyorum!'' Galatasaray

De Rossi: ''Galatasaray'ı tutuyorum!''
Tuğba Ekinci ne dedi ? Tuğba Ekindi taciz hakkında ne dedi? Tuğba Ekinci sözleri Gündem

Tuğba Ekinci ne dedi ? Tuğba Ekindi taciz hakkında ne dedi? Tuğba Ekinci sözleri
Ahmet Nur Çebi: 'Avrupa'da Türkiye'yi bizden daha iyi temsil eden yok' Beşiktaş

Ahmet Nur Çebi: "Avrupa'da Türkiye'yi bizden daha iyi temsil eden yok"
İsmail Kartal: ''Löw beni tebrik etti'' Spor Toto 1. Lig

İsmail Kartal: ''Löw beni tebrik etti''
Fenerbahçeli taraftarlardan Şenol Güneş'e gönderme! Fenerbahçe

Fenerbahçeli taraftarlardan Şenol Güneş'e gönderme!
Zidane'dan Şampiyonlar Ligi ve hakemler itirafı Real Madrid

Zidane'dan Şampiyonlar Ligi ve hakemler itirafı
İşte Messi'nin ilk golü Sosyal Medya Dedikoduları

İşte Messi'nin ilk golü
Suarez, Greizmann transferini itiraf etti! Atletico Madrid

Suarez, Greizmann transferini itiraf etti!
Daha fazla göster
1

Olaylı derbinin kararı açıklandı! Beşiktaş hükmen...
2

Galatasaray'ın genç yıldızını Leipzig ve Atalanta izliyor!
3

Arda Turan'a çifte şok! DEV ceza kapıda...
4

Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
5

Ahmet Çakar'dan Aybaba'ya sert eleştiri: ''Ağladı!''
6

New York Knicks'in büyük hazırlığı: LeBron James!
7

UEFA'dan G.Saray'a men yok, kısıtlama var!
8

Robinho'nun Şampiyonluk adayı ve Samet Aybaba itirafları
9

Beşiktaş'ta 45 milyon euroluk tehlike!
10

Fenerbahçe'den Brezilya harekatı! 4 isim...
yukarı ok