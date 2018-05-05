Fenerbahçe Doğuş Beşiktaş basket maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Doğuş Beşiktaş Sompo Japan saat kaçta?

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final heyecanı 4 Mayıs Cuma günü başlayacakNormal sezonu 2 ila 9. sırada tamamlayan ekipler play-off oynamaya hak kazandı.Play-off çeyrek finalinde iki galibiyete ulaşan dört takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı finalde üç galibiyet alacak iki takım finalde karşılaşacak. Final serisinde ise üç galibiyete ulaşacak ekip, normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom'un ardından gelecek sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TBL'de play-off çeyrek final maç programı şöyle:- İlk maçlar4 Mayıs Cuma:18.00 Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Selçuklu Belediye)19.00 Afyon Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Afyonkarahisar Atatürk)5 Mayıs Cumartesi:18.00 Antalyaspor-Bahçeşehir Koleji (Antalya)18.00 Bursaspor Durmazlar-Akhisar Belediyespor (Bursa Atatürk)- İkinci maçlar7 Mayıs Pazartesi:18.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Afyon Belediyespor (Beylikdüzü)18.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)8 Mayıs Salı:14.00 Bahçeşehir Koleji-Antalyaspor (Caferağa)19.00 Akhisar Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Akhisar Belediye)Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Cumartesi günü derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 13.00'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak.Normal sezonu, bitime 3 hafta kala lider bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, geride kalan 27 maçta 24 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Ligde son yenilgisini 28 Ocak'ta Banvit deplasmanında yaşayan Fenerbahçe Doğuş, daha sonraki 11 maçını da kazandı.Beşiktaş Sompo Japan ise ligde normal sezonu ilk 4'te bitirip play-off çeyrek final serisinde saha ve seyirci avantajı yakalamak için mücadele ediyor. Ligde 4. sırada bulunan siyah-beyazlıların, 18 galibiyet, 9 yenilgisi bulunuyor.- Fenerbahçe, Beşiktaş'a ligde 6 yıldır yenilmiyorFenerbahçe, potada Beşiktaş'a son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.Sarı-lacivertliler, rakibine ligde 6 yıldır maç kaybetmiyor. Beşiktaş karşısındaki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 15 lig maçını da galip bitirmeyi başardı.- Ataşehir'de yenilgiyi unuttuFenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı son 52 lig maçını da kazanarak ulaşılması güç bir seriye imza attı.Ligde seyircisi önünde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor alan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 52 lig maçında da rakiplerine şans tanımadı.Ataşehir'de 3.5 yılı aşkın bir süredir kaybetmeyen sarı-lacivertliler, derbide bu seriyi sürdürmek için de mücadele edecek.