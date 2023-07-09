Fenerbahçe, Djiku ile anlaştı!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Alexander Djiku ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe, Djiku ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2023 15:18
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 16:34
Fenerbahçe, savunmasına Alexander Djiku takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA

A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ganalı stoper ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Djiku'nun Fenerbahçe'ye transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

BİR TAKVİYE DAHA YAPILACAK

Fenerbahçe, Ganalı oyuncunun dışında savunmasına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekipte Macar stoper Attila Szalai'nin ayrılık ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN TALEPLERİ

Alexander Djiku'nun menajeri transfer görüşmesi yapmak için cumartesi günü İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe ile masaya oturdu.

Ganalı oyuncu, sarı lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme ve 1.7 milyon euro maaş istedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery