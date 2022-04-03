Fenerbahçe, Divock Origi'ye talip

Fenerbahçe, Liverpool ile sözleşme uzatmayan Belçikalı santrfor Divock Origi'nin menajeri ile masaya oturdu. Origi, Başkan Koç'a İngiltere seyahati sırasında tavsiye edilmişti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Divock Origi'ye talip
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03 Nisan 2022 11:00
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Liverpool ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında sona erecek olan yıldız golcü Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Başkan Ali Koç'un İngiltere seyahati sırasında da gündeme gelen ve tavsiye edilen Origi için menajeri ile temas kurulduğu ve birkaç görüşme yapıldığı ifade ediliyor.

Liverpool'un Origi ile sözleşme yenilemeyeceği ve Belçikalı golcüyü Avrupa'dan isteyen kulüplerin olduğu da gelen haberler arasında. Fenerbahçeli kurmayların Origi'nin menajeri ile yaptıkları görüşmelerde 3 yıllık sözleşme dışında imza parası verilmesinin de gündeme getirdiği belirtiliyor.

Bu sezon sadece 14 resmi maçta Liverpool forması giyen Divock Origi, kariyeri boyunca 32 kez Belçika Milli Takım forması giydi. Divock Origi, santrfor mevkisi dışında sağ ve sol açıkta da rahatlıkla forma giyebiliyor.

 

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