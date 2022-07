Fenerbahçe Divan Kurulu'nda 'Zelenski' sloganı

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, "Yıllardır olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderen kulübüz. İnşallah bu gelişmeyi üzerine koyarak devam ettiririz." dedi.



Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulüpte 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelere plaket verildi.



Başkan Ali Koç'un elinden 60 yıl plaketi alan Osman Atakan Tekin, 1962 yılında 17 yaşında atletizm takımına katılan bir delikanlı olarak bugünleri göreceğini hayal dahi edemediğini belirterek, "Mithatpaşa Stadı'nda Fenerbahçe formasını teriyle ıslatan bir atlet, bugün burada 60. yıl plaketini alma şerefine nail oluyor. Allah'a şükrediyorum bu günleri gösterdiği için. 10 yıl sonra 70. yıl plaketi için burada olmayı temenni ederim." dedi.



Daha sonra yönetim kurulu faaliyet raporu Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan tarafından okundu.



Geride bıraktıkları 3 aylık dönemde, finansal ve idari anlamda yeni döneme en iyi alamda başlayabilmek adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Kızılhan, "Sportif olarak, 3 ay içinde erkek futbolda 2021-2022 sezonunun sona ermesiyle beraber Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olma hedefiyle yaptığımız planlar çerçevesinde uygulamalara başladık." dedi.



Fenerbahçe'nin başarılarını anlatan Kızılhan, "Gücünü yanımızda hissettiğimiz taraftarlarımıza teşekkür ediyor, her branşta zaferlerle dolu bir yıl olmasını diliyorum. Bu sezon itibarıyla 1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu günden bugüne kadar kazandığımız 5 yıldızlarımızı, formalarımız dışında her yerde kullanmaya başladık. 5 yıldız ise formalarımıza 2023-24 sezonundan itibaren dahil olacaktır." diye konuştu.



Kulübün işleyişiyle ilgili konulara da değinen Kızılhan, dijitalleşmeye çok önem verdiklerini ve bu konuda yeni uygulamalar başlattıklarını da kaydetti. Gelir kalemleri arttırmaya yönelik devam ettikleri projeleri de anlatan Kızılhan, pandemi nedeniyle 2 yıl sonra yapılabilen yeni sezon formaları tanıtımından bir gün sonra rekor oranda forma satışı yaptıklarını ve bunun taraftarın beğenisi ve iştahını en iyi şekilde gösterdiğini aktardı.



Şube sorumluları başarı ve hedeflerini anlattı



Türk sporunun geleceği için başarılı sporcular yetiştirme bilinciyle çıktıkları yolda, daha önce Kenan Evren Lisesi önünde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'e ait heykeli, kulübü ziyaret ettiği 3 Mayıs 1918'i temsilen Ülker Stadı'nın girişine konulduğuna dikkati çeken Kızılhan, heykelde yazılı Atatürk'e ait sözleri okudu ve toplantıdakiler tarafından alkışlandı.



Burak Kızılhan daha sonra, kulüp şube sorumlularının, şubelerinin faaliyetleriyle ilgili mesajları paylaştıkları sinevizyonu üyelere izletti.



Akdeniz oyunlarında madalya kazanan sporcular sahnede



Burak Kızılhan, sahneye son Akdeniz oyunlarına katılarak çeşitli branşlarda madalya kazanan Fenerbahçeli sporcuları çağırdı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, sahneye çıkan sporcularla toplu fotoğraf çektirdi.



Başkan Ali Koç, yaptığı konuşmada, yıllardır olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderen kulüp olduklarının altını çizerek, "Artık alışmaya başladık. Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Avrupa derken sporcularımız inşallah alıştığımız madalyaları gelenek haline getirir. Yıllardır olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderen kulübüz. İnşallah bu gelişmeyi üzerine koyarak devam ettiririz. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.



Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya da çok gurur verici bir tabloyla karşı karşıya olduklarını anlatarak, "Bu başarıları elde ederek divan kuruluna çıkmak kolay değil. Fenerbahçe, Türk amatörüne hizmet edene bir numaralı kulüp. Başkanımızın da verdiği destek çok önemli. Verdiği desteğin anlatılması mümkün değil. 50 yıllık Fenerbahçe hayatımdaki gerçekleştirmek istediklerimizi gerçekleştirdi. Burada olmayan sporcularımız var, inşallah bundan sonraki divan toplantılarında boyunlarında altın madalyalarla burada olurlar." diye konuştu.



Buse Naz Çakıroğlu: "Paris'ten altın madalyayla dönmek istiyorum"



Başkan Koç'un ricasıyla konuşması istenen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise "Öncelikli hedefimiz şampiyon olmak. Gittiğimiz her turnuvada Fenerbahçe ve Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğiz. Paris Olimpiyatları'ndan dönüşte hepimizin boynunda altın madalya olacak. Olimpiyata gitmeden önce madalya almak istiyorum demiştim tam belirtememişim gümüş oldu. Bu sefer belirteyim, Paris'ten altın madalyayla dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Spor Kulübünün en yaşlı sporcularından biri olan milli boksör Şennur Demir de yaptığı konuşmada, "Şampiyon olduğumuzda da olmadığımızda da biz de her halükarda, ne olursa olsun her zaman, hem sporcu hem de taraftar olarak yanımızda olan Fenerbahçe'nin yanındayız. Başarısında da başarısızlığında da yanındayız. Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe." şeklinde konuştu.



Şennur Demir ve Fenerbahçeli sporcular daha sonra sahnede, Fenerbahçe Marşı'nı okudu, toplantıdaki üyeler de marşa eşlik etti.



Bir üye, "Zelenski" sloganı attı



Toplantıda, konuşma yapması için kürsüye çağrılan üyelerden Cengiz Tokgöz, Dinamo Kiev maçında bazı taraftarların "Putin" sloganı atmasını eleştirerek, "Yönetim kurulu umarım Ukrayna'dan özür dilemiştir." dedi.



Bu söz üzerine müdahalede bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, slogan atıldığı sırada yönetim locasında maçı izlediklerini ve sloganın farkına varamadıklarını belirterek, "Başkana mesajlar gelince bana sordu ve ben de sosyal medyada gördüm öyle bir şeyin olduğunu. Çok lokal ve bir avuç grubun yaptığı çirkin, kabul edilemez davranışı, Fenerbahçe'ye, bütün camiaya mal etmek de çirkindir. Fenerbahçe hiçbir zaman böyle bir çirkinlikle bağlaştırılamaz." değerlendirmesinde bulundu.



Tekrar konuşan üye Tokgöz ise kürsüden, "Bence özür dilemek gerekliydi. 1881 numaralı üyeyim. O halde ben de 'Zelenski, Zelenski, Zelenski' diye bağırıyorum." ifadesini kullandı.





