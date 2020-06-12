Fenerbahçe, direkleri geçemiyor!

Koronavirüs arası sonrasında lige dönen Fenerbahçe'de ilginç bir istatistik dikkatleri çekti.
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşan sarı - lacivertliler, direkleri geçemedi.
Mücadelede 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, ligin topu en çok direkten dönen takımı oldu.
Sarı - lacivertlilerin, 27 hafta boyunca oynadığı karşılaşmalarda toplamda 15 topu direkten döndü.
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşan sarı - lacivertliler, direkleri geçemedi.
Mücadelede 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, ligin topu en çok direkten dönen takımı oldu.
Sarı - lacivertlilerin, 27 hafta boyunca oynadığı karşılaşmalarda toplamda 15 topu direkten döndü.