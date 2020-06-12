Fenerbahçe, direkleri geçemiyor!

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, yine direkleri geçemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe, direkleri geçemiyor!
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12 Haziran 2020 22:19
Koronavirüs arası sonrasında lige dönen Fenerbahçe'de ilginç bir istatistik dikkatleri çekti.

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşan sarı - lacivertliler, direkleri geçemedi.

Mücadelede 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, ligin topu en çok direkten dönen takımı oldu.

Sarı - lacivertlilerin, 27 hafta boyunca oynadığı karşılaşmalarda toplamda 15 topu direkten döndü.



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