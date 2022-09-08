Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE, FB Dinamo Kiev maçı exxen izle

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇI CANLI, TIKLAYIN

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Altay, Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, Joshua King, Rossi.

Bushchan; Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak; Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabalev; Buyalskyi, Garmash

Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

Fenerbahçe'de son transfer Michy Batshuayi ile sakatlığı düzelen Serdar Aziz'in bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA kadrosuna bildirilmeyen Lemos, Novak ve Bruma'un yanı sıra Serdar Dursun maç kadrosuna dahil edilmedi.