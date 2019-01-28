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Fenerbahçe, Diego Reyes'i gönderdi

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Diego Reyes'i İspanya'ya gönderdi.

Fenerbahçe, Diego Reyes'i gönderdi
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28 Ocak 2019 20:18
Transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, bir ayrılığı açıkladı.

Fenerbahçe, Diego Reyes'in sezon sonuna kadar La Liga temsilcisi Leganes'e kiralandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama...

''Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir.

Futbolcumuz Diego Reyes'e başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.''

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