Fenerbahçe, Diego Costa'yı bekliyor!

Fenerbahçe'nin, Diego Costa'nın tüm şartlarını kabul ettiği ve resmi sözleşme imzalanmasının beklendiği yazıldı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Diego Costa'yı bekliyor!
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03 Şubat 2022 18:54
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi.

Central da Bola'nın haberine göre; sarı-lacivertlilerin, tecrübeli golcü Diego Costa'nın tüm şartlarını kabul ettiği belirtildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin, Costa ile sözleşme imzalanmasını beklediği aktarıldı.

33 yaşındaki futbolcuya Corinthians'ın da ilgi duyduğu ancak oyuncunun Avrupa'ya geri dönmek istediği ifade edildi.

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