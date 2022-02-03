Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi.



Central da Bola'nın haberine göre; sarı-lacivertlilerin, tecrübeli golcü Diego Costa'nın tüm şartlarını kabul ettiği belirtildi.



Haberde, Fenerbahçe'nin, Costa ile sözleşme imzalanmasını beklediği aktarıldı.



33 yaşındaki futbolcuya Corinthians'ın da ilgi duyduğu ancak oyuncunun Avrupa'ya geri dönmek istediği ifade edildi.





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