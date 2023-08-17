Fenerbahçe Dick Kooy'u kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, smaçör Dick Kooy'u transfer etti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya varılan Hollanda asıllı İtalyan oyuncu, İstanbul'a geldi.



Amsterdam'dan hareket eden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Dick Kooy'u, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Dış İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Tansu Aydın karşıladı.



2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Halkbank forması giyen 35 yaşındaki voleybolcu, geçen sezonu Polonya ekiplerinden PGE Skra Belchatow'da geçirdi.



