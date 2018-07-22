Fenerbahçe, dev transferde son virajda!

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Yeni sezonda hem Süper Lig'de şampiyon olmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, yazın kendisi adına ilk büyük transferini yapmak için günleri sayıyor.İki sene önce Crystal Palace'tan 29 milyon Euro'ya Everton'a gelen Yannick Bolasie'nin, Sarı-Lacivertliler'le yollarının buluşması için her türlü ortam oluştu.Geçen sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre futboldan uzak kalan Bolasie'nin, Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'dan ayrılacağı bildirildi. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusunu, takımın yeni teknik direktörü Marco Silva'nın kadroda düşünmediği öğrenildi.Tecrübeli futbolcunun yerine başka isimleri düşündüğü bildirildi. Futbola geri dönmek için gün sayan İngiliz futbolcunu en ciddi talibinin Fenerbahçe olduğu ve iki kulübün kiralık konusunda görüşmelerini olumlu yönde sürdürdüğü bildirildi.İngiliz ekibinin 3 milyon Euro'luk kiralık ücreti istediği ve Kanarya'nın bu rakamı yarı yarıya indirmeye çalıştığı belirtildi. Bu hafta içinde bu transferin netlik kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.