Fenerbahçe derken Tottenham yolunda

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilenyolunda.Sky Italia'nın haberine göre Portekizli teknik adam İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladı. 48 yaşındaki antrenörün senelik 4 milyon euro garanti ücret alacağı da kaydedildi.Tottenham'ın yeni sportif direktörü Fabio Paratici'nin Fonseca için ısrarcı olduğu ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.Paulo Fonseca, son olarak Roma'da çalışmış ve 2 yılda çıktığı 101 maçta 1.77 puan ortalaması yakalayarak görevinden ayrılmıştı.