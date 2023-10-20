Fenerbahçe, derbiyi hep birlikte izleyecek

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, Hatayspor ile pazar günü karşı karşıya gelecek.Cumartesi günü ise zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Beşiktaş, Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal'ın, ekibi ve futbolcularla birlikte derbiyi Samandıra'da birlikte izleyecekleri öğrenildi.Tecrübeli teknik adam, hem iki ezeli rakibini analiz edecek hem de öğrencileriyle birlikte dev maçla ilgili fikir alışverişinde bulunacak.