Fenerbahçe derbisi Beşiktaşlı futbolcuların cebini doldurdu

Fenerbahçe'yi uzun süre 10 kişi oynadığı maçta 4-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta futbolcuların elde ettikleri galibiyetin ardından cepleri doldu.Tarihi zafer nedeniyle siyah beyazlılara 100'er bin TL prim verildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Derbi galibiyetinin 100'er bin TL tutarındaki primlerini oyuncuların banka hesaplarına yatırdı.Beşiktaş AŞ yöneticisi Tarkan Ser ise teknik ekip ve futbolculara özel prim verdiğini açıkladı.