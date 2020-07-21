Fenerbahçe derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü kaybetti!

Sarı-lacivertliler son Beşiktaş yenilgisiyle Avrupa hedefini tamamen yitirdi. 2 yıldır ilk 5'e dahi giremeyen takım, ezeli rakiplerine yıllardır kurduğu üstünlüğü de bir bir kaybetti, sportif bir bunalım içine girdi.



Fenerbahçe'de 2 yıldır devam eden sportif başarısızlık sürüyor. Geçen yılı 46 puanla 6. bitiren sarı-lacivertli takımın bu sezonu da 33. hafta itibariyle 7. sırada bitirmesi kesinleşti. 50 puandaki Fenerbahçe özellikle derbilerde yaşadığı düşüşle taraftarlarını daha da üzdü. Derbilerdeki kayıplar iki yıldır puanlara da direkt etki etti.



Yıllardır ezeli rakiplere karşı kurulan geleneksel ve psikolojik üstünlükler sona erdi. Trabzonspor'a Kadıköy'de 24 yıl sonra 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, esas olarak Galatasaray'a 21 yıldır devam eden serisini yine 3-1'lik skorla yitirdi. 2 yılda sadece 1 kez galip gelen ve Beşiktaş'ı evinde 3-1 yenen Fenerbahçe, dış sahada tamamen durdu. Trabzonspor'a karşı kötü bir grafik yakalayan ve Galatasaray'ı hiç yenemeyen sarı-lacivertli ekip, 2018-19 sezonunda 13 ve bu sezon da 13 puanı sadece derbilerde kaybetti.



İki senede toplam 26 puanlık kayıp takımın ilk 5'e bile girememesindeki en önemli faktörlerden biri oldu. Trabzonspor'a karşı lig ve kupada 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik alan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ligde 4 maçta 1 yenilgi 3 beraberlik gördü.

Beşiktaş önünde de 4 maçta 2 beraberlik 1 yenilgi ve 1 galibiyet geldi. Bu sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'e ise son 2 yılda daha iyi skorlar alındı. Bu sezon iki maçı da kazanan Fenerbahçe, geçen yıl 1 yenilgi, 1 beraberlik almıştı.



Beşiktaş'a karşı denge



Derbilerde 2 yıldır sıkıntı çeken Fenerbahçe'de ilginç bir Beşiktaş detayı dikkat çekiyor. Bu yıl Kadıköy'de rakibini 3-1 deviren ve iç sahadaki 15 yıllık yenilmezlik serisini sürdüren sarı-lacivertliler, geçen yıl da Vodafone Park'ta tarihi bir maç oynamıştı. İlk yarısını 3-0 geride kapattığı maçı 3-3 berabere bitirmeyi başaran Fenerbahçe özel bir sonuç almıştı. Ancak sarı-lacivertliler son derbiden 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.



Kadıköy üzüntüsü



Son 2 yıllık sürede derbilerde özellikle Kadıköy'de rakiplere üstünlük sağlanamadı. Lig ve kupada üzücü sonuçlar alındı. Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a karşı 3-1'lik yenilgi gelirken, 24 yıllık seri bitti. Galatasaray'a 21 yıl sonra yine 3-1'lik sonuçla lig mücadelesinde mağlup olan Fenerbahçe son 2 sezonda evinde çıktığı 7 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi.Son 2 yıllık sürede derbilerde özellikle Kadıköy'de rakiplere üstünlük sağlanamadı. Lig ve kupada üzücü sonuçlar alındı. Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a karşı 3-1'lik yenilgi gelirken, 24 yıllık seri bitti. Galatasaray'a 21 yıl sonra yine 3-1'lik sonuçla lig mücadelesinde mağlup olan Fenerbahçe son 2 sezonda evinde çıktığı 7 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi.Sarı-lacivertliler bu süreçte 2 yenilgi, 4 beraberlik aldı.



