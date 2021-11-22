Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Aslantepe'de cezalı duruma düştü. Sarı kart sınırındaki Mert Hakan Yandaş, 34. dakikada yaşanan gerginlik sonrası kart görünce cezalı duruma düştü. Tisserand ise 82. dakikada sol çaprazda Kerem'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. İki isim de gelecek hafta Göztepe deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.
Fenerbahçe derbide iki kayıp verdi
Deplasmana Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de iki futbolcu cezalı duruma düştü.
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22 Kasım 2021 13:15
Marcel TisserandFenerbahçe
Fenerbahçe
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