Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı mağlup etti

1907 Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ettiği Beşiktaş HDI Sigorta'yı 72-69 yendi.

Haber; AA
Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
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22 Şubat 2020 00:28
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 72-69 yendi. 

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da sarı-lacivertliler 35-29 önde kapattı. 

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da 1907 Fenerbahçe 66-58 kazanmıştı.

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