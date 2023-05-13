Fenerbahçe, derbide avantajı kaptı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, derbide avantajı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2023 16:57
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danielle Marcano ve 62. dakikada Alice Kusi kaydetti.

İki takım arasındaki ikinci maçı 20 Mayıs Cumartesi günü Florya'da oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery