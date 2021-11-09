Fenerbahçe derbi görmeden 10 puan geride

Trabzon'a da yenildi

Fenerbahçe'deki ikinci dönemini yaşayan Vitor Pereira yine aynı sıkıntılarla karşılaştı.2015-16 sezonundaki ilk döneminde Robin Van Persie ve Caner Erkin'le sorunlar yaşayan Pereira, 4-4-2 ve 4-3-3 arasındaki giden sistem tartışmalarında sezonu geçirmişti.O dönem Beşiktaş'ın önünde ligi, Galatasaray finalinde de kupayı yitiren Portekizli hoca, ikinci döneminde de istediği gibi ilerleyemiyor.Ligin 12. haftası itibariyle lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen ve 7. sırada olan Fenerbahçe'de tepkiler büyüyor. Özellikle henüz Galatasaray ve Beşiktaş ile derbi maçlarına çıkmadan zirveden bu kadar uzaklaşılması, Vitor Pereira'ya eleştirileri artırıyor.Sadece Trabzonspor deplasmanına çıkan ancak 3-1 kaybeden Pereira'nın takımı gelecek için güven teşkil etmiyor.