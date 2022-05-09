Fenerbahçe, derbi formuna geri döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun son derbisini Beşiktaş'a karşı oynadı ve ezeli rakiplerine karşı mağlubiyet yaşamadan 2021-22 sezonunu tamamladı.



Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 ve Kadıköy'de 2-0'lık skorlarla deviren Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise ilk maçta olduğu gibi yine beraberlikle sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, önceki gün 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş ile Kadıköy'de de 2-2'lik skorla beraber kalmıştı.



