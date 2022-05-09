Fenerbahçe, derbi formuna geri döndü

Son yıllarda kaybettiği derbiler ile bu alandaki formunu kaybeden Fenerbahçe, bu sezon oynadığı derbilerde mağlubiyet yüzü görmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, derbi formuna geri döndü
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09 Mayıs 2022 10:40
Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun son derbisini Beşiktaş'a karşı oynadı ve ezeli rakiplerine karşı mağlubiyet yaşamadan 2021-22 sezonunu tamamladı.

Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 ve Kadıköy'de 2-0'lık skorlarla deviren Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise ilk maçta olduğu gibi yine beraberlikle sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, önceki gün 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş ile Kadıköy'de de 2-2'lik skorla beraber kalmıştı.

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