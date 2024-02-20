Fenerbahçe deplasmanda Resovia'ya konuk oluyor

Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası yarı finalinde Asseco Resovia'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe deplasmanda Resovia'ya konuk oluyor
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20 Şubat 2024 15:44
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 21 Şubat Çarşamba (yarın) deplasmanda Polonya'nın Asseco Resovia ekibi ile karşılaşacak.

RCWS Podpromie'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, CEV Kupası'nın çeyrek final turunda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı. Asseco Resovia ise Polonya ekibi Aluron CMC Warta'yı eleyerek organizasyonda yarı finale yükselmişti.

Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

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