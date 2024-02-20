Fenerbahçe deplasmanda Resovia'ya konuk oluyor

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 21 Şubat Çarşamba (yarın) deplasmanda Polonya'nın Asseco Resovia ekibi ile karşılaşacak.
RCWS Podpromie'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, CEV Kupası'nın çeyrek final turunda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı. Asseco Resovia ise Polonya ekibi Aluron CMC Warta'yı eleyerek organizasyonda yarı finale yükselmişti.
Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
RCWS Podpromie'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, CEV Kupası'nın çeyrek final turunda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı. Asseco Resovia ise Polonya ekibi Aluron CMC Warta'yı eleyerek organizasyonda yarı finale yükselmişti.
Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
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