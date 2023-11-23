Fenerbahçe deplasmanda mağlup oldu

Voleybol Erkekler CEV Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara deplasmanda Hypo Tirol'e 3-2 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe deplasmanda mağlup oldu
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23 Kasım 2023 00:32
Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Avusturya'nın Hypo Tirol takımına deplasmanda 3-2 kaybetti.

Innsbruck'taki Universitatssporthalle'de oynanan müsabaka 25-23, 15-25, 25-20 ve 23-25'lik setlerle 2-2'ye gelirken, kazanan 21-19'luk tie-break setiyle Avusturya ekibi oldu.

Müsabakanın rövanşı 29 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da İstanbul'da yapılacak.

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