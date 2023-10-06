Fenerbahçe deplasmanda ilk golünü yedi

Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında çıktığı 4. karşılaşmasında ilk golünü yedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe deplasmanda ilk golünü yedi
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06 Ekim 2023 00:31
Fenerbahçe, bu sezon oynadığı Avrupa maçlarında ilk kez bir deplasman maçında kalesinde gol gördü.

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesini ilk kez gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yenmişti.

Bu sezon dördüncü Avrupa deplasmanına çıkan Fenerbahçe, kalesinde ilk golü Spartak Trnava deplasmanında gördü.
31 yaşındaki oyuncu, bu gollerle Avrupa'da gol sayısını 3'e yükseltti.

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