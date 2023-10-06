Fenerbahçe deplasmanda ilk golünü yedi

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı Avrupa maçlarında ilk kez bir deplasman maçında kalesinde gol gördü.
Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesini ilk kez gole kapatamadı.
Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yenmişti.
Bu sezon dördüncü Avrupa deplasmanına çıkan Fenerbahçe, kalesinde ilk golü Spartak Trnava deplasmanında gördü.
31 yaşındaki oyuncu, bu gollerle Avrupa'da gol sayısını 3'e yükseltti.
Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesini ilk kez gole kapatamadı.
Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yenmişti.
Bu sezon dördüncü Avrupa deplasmanına çıkan Fenerbahçe, kalesinde ilk golü Spartak Trnava deplasmanında gördü.
31 yaşındaki oyuncu, bu gollerle Avrupa'da gol sayısını 3'e yükseltti.