Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 67-55 yendi.Maça etkili başlayan konuk ekip, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek ilk çeyreği 16-8 önde tamamladı. Gaziantep Basketbol, kaydettiği 8 sayının tamamını Jekiri ile buldu.İkinci periyotta oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, Ahmet Duverioğlu ve Morgan ile sayılar üreterek, devreyi 36-23 önde geçti.Gaziantep Basketbol, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparken, 25. dakikada farkı 4 sayıya (39-35) kadar indirdi. Ev sahibi ekibin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, son periyoda 48-41 galip durumda girdi.Dördüncü periyotta Gaziantep Basketbol'un Jekiri ile bulduğu sayılar yeterli olmazken, sarı-lacivertliler salondan 67-55 galip ayrıldı.Karşılaşmanın en skorer ismi, Fenerbahçe adına 16 sayı üreten Ahmet Düverioğlu oldu.