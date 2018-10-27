  •  
    Onyekuru çok sinirlendi "Hep onun yüzünden..."
  •  
    iddaa fenomeninden günün kuponu yayında
  •  
    Terim'den gençlik aşısı! Krizi fırsata çevirecek...
  •  
    Transfer için düğmeye basıldı! "2 gönder, 2 al"
  •  
    Ali Koç da devreye girdi, "Hasan Ali" zirveye çıktı!

Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep'i devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 67-55'lik skorla yenmeyi başardı.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep'i devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2018 17:16
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 67-55 yendi.

Maça etkili başlayan konuk ekip, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek ilk çeyreği 16-8 önde tamamladı. Gaziantep Basketbol, kaydettiği 8 sayının tamamını Jekiri ile buldu.

İkinci periyotta oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, Ahmet Duverioğlu ve Morgan ile sayılar üreterek, devreyi 36-23 önde geçti.

Gaziantep Basketbol, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparken, 25. dakikada farkı 4 sayıya (39-35) kadar indirdi. Ev sahibi ekibin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, son periyoda 48-41 galip durumda girdi.

Dördüncü periyotta Gaziantep Basketbol'un Jekiri ile bulduğu sayılar yeterli olmazken, sarı-lacivertliler salondan 67-55 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Fenerbahçe adına 16 sayı üreten Ahmet Düverioğlu oldu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için