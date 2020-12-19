⚽10' Vetrih

⚽24' Pelkas

⚽40' Maxim (P)

⚽90+5' Kenan



Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu ve son 4 maçta 3. yenilgisini aldı. ❌ pic.twitter.com/NqAwoz85R2



— Sporx (@sporx) December 19, 2020

MAÇIN BAŞINDA 1 DAKİKA PROTESTO

FENERBAHÇE 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK

SUMUDICA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

OYTUN ÖZDOĞAN LİGDE İLK KEZ

FENERBAHÇE'DE 5 SAKAT

GAZİANTEP MAÇA GOLLE BAŞLADI

PELKAS, 10 NUMARAYA GEÇTİ VE GOLÜ ATTI

TISSERAND YİNE PENALTI YAPTIRDI

ALEXANDRU MAXIM, TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

FENERBAHÇE, GOL İÇİN BASTIRDI

FENERBAHÇE, 86'DA PENALTI BEKLEDİ

KENAN ÖZER, FRİKİKTEN SKORU BELİRLEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep 3-1'lik skorla kazandı.Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Amedej Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 90+5. dakikada frikikten Kenan Özer attı. Fenerbahçe'nin tek golü 24. dakikada Dimitrios Pelkas'tan geldi.Son 6 haftada 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 23 puanda kaldı. Gaziantep FK ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkararak 21 puana yükseldi.Fenerbahçe, 23 Aralık Çarşamba günü Başakşehir ile Kadıköy'de karşılaşacak. Gaziantep FK ise aynı gün Kasımpaşa'ya konuk olacak.İki takım oyuncuları, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak kararla müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından olduğu yerde bekleyerek yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yayıncı kuruluşu protesto etti.Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'a karşı kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Altay Bayındır'ın yerine kalede Ahmet Oytun Özdoğan'ı oynattı.Orta sahada ve hücumda Yeni Malatyaspor maçına göre değişikliğe gitmeyen Bulut, savunma hattında ise 3 değişiklik yaptı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz'i, Sadık Çiftpınar'ın yerine yeniden ilk 11'e dahil eden Bulut, beklerde de değişikliğe gitti.Sağ bekte Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare'yi oynatan Erol Bulut, sol bekte de Caner Erkin'in yerine Filip Novak'a şans tanıdı. Kalede Ahmet Oytun Özdoğan'a görev veren Bulut, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Filip Novak'tan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Ozan Tufan ikilisini bozmayan Bulut, bu isimlerin önünde Mert Hakan Yandaş'a yer verdi. Sarı-lacivertlilerde hücumun kanatlarında Dimitris Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu görev alırken, ileri uçta Cisse forma giydi.Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti. Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Kenan Özer'in yerine Dicko görev yaptı. Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Kana Bıyık, yapılan tedavisinin ardından Fenerbahçe maçına yetiştirildi ve ilk 11'de yerini aldı. Junior Moras'in sakatlığı nedeniyle bu maçta da kadroda bulunmadığı kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktörüne de Fenerbahçe maçında kavuştu. Ligin 10. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında gördüğü kart nedeniyle iki maç ceza alan teknik direktör Marius Sumudica, sarı-lacivertli ekibe karşı oynanan mücadelede yedek kulübesindeki yerini aldı.Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısına Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Maxim, Mirallas, Vetrih, Dicko, Muhammet Demir 11'iyle çıktı.Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu. Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.Mücadeleye daha atak başlayan taraf Gaziantep oldu. Kanatlardan ataklarla Fenerbahçe kalesine hücum eden Gaziantep, 10. dakikada golü buldu.Pelkas'ın yaptığı faul sonrası Gaziantep sol kanattan duran top kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda Güray Vural'ın kaleci Oytun Özdoğan'ın öne çıktığını görerek kaleyi düşündü ve şutunda top üst direkten döndü. Direkten dönen top altıpastaki Luiz Gustavo'nun dizine çarptıktan sonra bir anda kaleye doğru yöneldi ve kaleci Oytun Özdoğan'dan önce davranıp vuruşunu yapan Amedej Vetrih topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe, 1-0 geriye düştükten sonra daha çok çabalamaya başladı. Dimitrios Pelkas ise kanattan forvet arkasına geçti. Fenerbahçe, bu değişiklikle birlikte daha hareketli ve daha etkili oynamaya başladı. Üst üste ataklar yapan Fenerbahçe, 24. dakikada eşitlik golünü buldu.Mert Hakan Yandaş'ın orta sahadan sağ kanata doğru gönderdiği uzun pasta topla buluşan Nazım Sangare sağ kanattan ceza sahasına gönderdi, Arka direğe koşu yapan Dimitris Pelkas altıpasta yaptığı gelişine tek vuruş ile topu ağlara gönderdi.Mücadele 1-1'den sonra daha çok Gaziantep'in kontrolünde geçti. Ancak, Fenerbahçe savunması bu dakikalarda özellikle Nazım Sangare ile pozisyona izin vermedi. Nazım Sangare, sürekli olarak kendi kanadından gelen Maxim ve Mirallas'a rağmen geçit vermedi.Malatyaspor maçında takımını 1-0 geriye düşüren penaltıya sebebiyet veren Tisserand, bu kez de 40. dakikada bir penaltı yaptırdı. Sol kanattan Güray Vural'ın ortasında Papy Djilobodji'nin kafa vuruşuyla indirdiği top sonrası Marcel Tisserand'ın eline çarpan top sonrası hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi.Penaltı vuruşu için topun başına geçen Alexandru Maxim yerden sağ köşeye vuruşunda topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturdu ve Gaziantep 40. dakikada tekrar öne geçti.İlk yarının uzatmayla beraber son 6 dakikasında Mert Hakan'ın ceza sahası dışından çektiği etkisiz şut dışında aksiyon olmadı ve ilk yarıyı ev sahibi 2-1 önde kapattı.Erol Bulut ikinci yarıya Ferdi Kadıoğlu yerine Mame Tiham'ı alarak başladı. Sarı lacivertli ekip, çift forvetle birlikte daha fazla hücum oynamaya başladı. Gaziantep ise kapanarak ve kontratak fırsatları arayarak başladı. Fenerbahçe'de Pelkas, 59. dakikada sarı kart görerek Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.Fenerbahçe, 60. dakikada gole yaklaştı ancak Papiss Cisse'nin kafa vuruşu direkten döndü. 64. dakikada Pelkas'ın attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Fenerbahçe, ataklarını artırdı. Erol Bulut, dakikalar ilerledikçe Cisse yerine Ademi, Sangare yerine Caner Erkin'i oyuna sürdü.Sarı lacivertli ekip 86. dakikada penaltı beklese de hakem Cüneyt Çakır, bu pozisyonda Mame Thiam'ın Sousa'ya faul yaptığı kararını verdi. VAR'ı da bekleyen Çakır, kararını onayladı.Gaziantep, 90+5. dakikada Kenan Özer'in frikiğiyle maça noktayı koydu. Ceza sahası yayının hemen önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Kenan Özer, plaseyle barajı aşırdı ve golünü bulup maçın skorunu belirledi.Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda ilk kez kaybetti ve son 6. maçta 4. yenilgisini alarak sahadan ayrıldı. Gaziantep ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.17. dakikada Mirallas'ın pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Dicko'nun vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.35. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Pelkas'ın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu rahat şekilde kontrol etti.36. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle kornere çeldi.47. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Thiam'ın pasında Pelkas'ın kale önünden yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.53. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.57. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda, top dışarı çıktı.60. dakikada Novak'ın ceza sahasına ortasında altıpas üzerindeki Cisse'nin kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.62. dakikada Pelkas'ın uzak mesafeden çektiği şutta kaleci Günay Güvenç, topu kontrol etti.69. dakikada ceza sahasındaki Olkowski'nin sağ çaprazdan vuruşunda, top üstten auta çıktı.71. dakikada sol kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına ortasında Kemal Ademi, topu göğsüyle yumuşatarak vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.: Kalyon: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Maxim (Dk. 87 Kenan Özer), Mirallas (Dk. 87 Oğuz Ceylan), Vetrih (Dk. 76 Sousa), Dicko (Dk. 63 Kozulj), Muhammet Demir (Dk. 76 Felipe): Ahmet Oytun Özdoğan, Nazım Sangare (Dk. 78 Caner Erkin), Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Thiam), Cisse (Dk. 65 Kemal Ademi): Dk. 10 Vetrih, Dk. 40 Maxim (Penaltıdan), Dk. 90+5 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 24 Pelkas (Fenerbahçe): Dk. 38 Nazım Sangare, Dk. 59 Pelkas, Dk. 90 Kemal Ademi (Fenerbahçe), Dk. 54 Djilobodji, Dk. 67 Vetrih, Dk. 81 Sousa (Gaziantep FK)